الإشتراكي يحذّر من تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية ويدعو لإصلاح شامل

تعقيبًا على قرارات في الجلسة الحكومية ، يدعو الإشتراكي الحكومة إلى العودة عن تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء الضريبية، ويؤكّد أنّ الحلول المجتزأة والمؤقّتة والموسمية الهادفة إلى رفع إيرادات الدولة بهدف تمويل زياداتٍ محقّة على رواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه، لا تعالج مشكلة انعدام القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور. فلا بدّ من القيام بإصلاحٍ جدّي للنظام الضريبي يؤمّن عدالةً اجتماعية حقيقية ويوفّر الموارد اللّازمة للدولة.

تعقيبًا على قرارات ، دعا الإشتراكي الحكومة إلى " تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء الضريبية"، مؤكدًا أنّ "الحلول المجتزأة والمؤقتة والموسمية، الهادفة إلى رفع إيرادات الدولة لتمويل زيادات على رواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه، لا تعالج مشكلة تآكل القدرة الشرائية وانخفاض الرواتب والأجور".



وأكد الحزب على "ضرورة القيام بإصلاح شامل للنظام الضريبي يضمن اجتماعية حقيقية ويوفر الموارد اللازمة للدولة". وأوضح أنّ "رفع واردات الدولة يجب أن يتم عبر إصلاح إداري فعلي واعتماد الضريبة الموحّدة التصاعدية، وهو المطلب التاريخي للحزب".



وأشار الحزب إلى أن "الحكومة ما زالت تتجاهل الاقتراحات المقدمة خلال مناقشات الموازنة العامة، بما في ذلك اقتراح قانون "اللقاء " لفرض ضرائب على الثروات، ومعالجة ملف الأملاك البحرية للاستفادة منها، وهو ملف أعدّه الحزب خطة متكاملة عند توليه وزارة الأشغال ويظل موجودًا في الوزارة حتى ". كما شدد الحزب على "الحاجة الملحّة لوضع حد للتهرّب الضريبي، وهو ما تعهدت الحكومة بالعمل عليه".



واستغرب الحزب التقدمي الإشتراكي "عدم وضوح الحكومة بشأن سياسة الجباية التي تعتمدها، بعد مرور أكثر من عام على تشكيلها"، مؤكدًا أن "استمرار الغموض يفاقم الأزمة المالية ويؤثر مباشرة على المواطنين".





