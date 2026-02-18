الجيش لن يدخل في مواجهة.. ومقاربة أمنية - سياسية شمال الليطاني؟ (الشرق الأوسط)

قالت مصادر للشرق الأوسط، إن "تنفيذ خطة الجيش شمال لن يكون عسكرياً فقط، بل سيعتمد مقاربة أمنية – سياسية أيضاً، تستند إلى القرار السياسي بتنفيذ الخطة".





وشددت المصادر على أن "الجيش لن يدخل في مواجهة أو مع أي مكوّن لبناني، رغم الإصرار على تنفيذ المهام الموكلة إليه بالكامل".



و"نفذ الجيش المرحلة الأولى من دون عوائق داخلية، إذ تمكن من تفكيك المنشآت وجمع السلاح بالكامل في المنطقة، وترافق ذلك مع إجراءات أخرى منعت نقل الأسلحة بين المناطق والمحافظات، وهي إنجازات اطلع عليها المعنيون الدوليون بالملف اللبناني، في مقدمهم الأميركية التي يرأس ضابط فيها على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"، ولم ينكرها المندوب في اجتماع الميكانيزم الأخير"، حسبما تقول مصادر لبنانية مواكبة.



