الجيش لن يدخل في مواجهة.. ومقاربة أمنية - سياسية شمال الليطاني؟ (الشرق الأوسط)

وشددت المصادر على أن "الجيش لن يدخل في مواجهة أو صدام
مع أي مكوّن لبناني، رغم الإصرار على تنفيذ المهام الموكلة إليه بالكامل".
و"نفذ الجيش المرحلة الأولى من دون عوائق داخلية، إذ تمكن من تفكيك المنشآت وجمع السلاح بالكامل في المنطقة، وترافق ذلك مع إجراءات أخرى منعت نقل الأسلحة بين المناطق والمحافظات، وهي إنجازات اطلع عليها المعنيون الدوليون بالملف اللبناني، في مقدمهم الولايات المتحدة
الأميركية التي يرأس ضابط فيها لجنة الإشراف
على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"، ولم ينكرها المندوب الإسرائيلي
في اجتماع الميكانيزم الأخير"، حسبما تقول مصادر لبنانية مواكبة.