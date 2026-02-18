الأخبار
محليات

عاملة مطلوبة بجرم السرقة.. هل شاهدتموها؟

2026-02-18 | 05:09
عاملة مطلوبة بجرم السرقة.. هل شاهدتموها؟
عاملة مطلوبة بجرم السرقة.. هل شاهدتموها؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

 

بتاريخ 16-2-2026، ادّعى المواطن (ر. س.) لدى مخفر قبّيع في وحدة الدّرك الإقليمي، أن العاملة المنزلية لديه، وتُدعى: ن. س. أ. (مواليد عام 2005، إثيوبيّة الجنسيّة) قد أقدمت، خلال ليل التّاريخ ذاته، على سرقة مبلغ مالي، ولاذت بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. 
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتطلب مِمَّن يعرفون شيئًا عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بالمخفر المذكور على الرقم: 370963-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون

 
عاملة مطلوبة بجرم السرقة.. هل شاهدتموها؟

محليات

لبنان

الجديد

مخاوف في البيت الأبيض.. ومحيطون بترامب يحذّرونه!
أردوغان: الهجوم على إيران لن يكون مفيداً لأي طرف وأبلغنا الجانب الأميركي أننا نعارض التدخل العسكري في إيران

