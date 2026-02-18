عاملة مطلوبة بجرم السرقة.. هل شاهدتموها؟

بتاريخ 16-2-2026، ادّعى المواطن (ر. س.) لدى مخفر قبّيع في وحدة الدّرك الإقليمي، أن العاملة المنزلية لديه، وتُدعى: ن. س. أ. (مواليد عام 2005، إثيوبيّة الجنسيّة) قد أقدمت، خلال ليل التّاريخ ذاته، على سرقة مبلغ مالي، ولاذت بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتطلب مِمَّن يعرفون شيئًا عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بالمخفر المذكور على الرقم: 370963-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.
استقبل وزير المالية ياسين جابر رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، حيث تناول البحث موضوع مطمر الجديدة.وخلال الاجتماع جرى توضيح مختلف الأمور المتعلقة بالمطمر، والتفاهم على معالجة المسائل العالقة، على أن يستأنف المطمر عمله صباح غدٍ.