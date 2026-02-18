عاملة مطلوبة بجرم السرقة.. هل شاهدتموها؟

بتاريخ 16-2-2026، ادّعى المواطن (ر. س.) لدى مخفر قبّيع في وحدة الدّرك الإقليمي، أن العاملة المنزلية لديه، وتُدعى: ن. س. أ. (مواليد عام 2005، إثيوبيّة الجنسيّة) قد أقدمت، خلال ليل التّاريخ ذاته، على سرقة مبلغ ، ولاذت بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتطلب مِمَّن يعرفون شيئًا عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بالمخفر المذكور على الرقم: 370963-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون