مخاوف في البيت الأبيض.. ومحيطون بترامب يحذّرونه!

وبحسب المصدر، فإن عدداً من المحيطين بترامب عبّروا عن قلقهم من تداعيات أي مواجهة عسكرية محتملة، مشيرين إلى مخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على المصالح الأميركية في المنطقة