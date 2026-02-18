مخاوف في البيت الأبيض.. ومحيطون بترامب يحذّرونه!

وبحسب المصدر، فإن عدداً من المحيطين بترامب عبّروا عن قلقهم من تداعيات أي مواجهة عسكرية محتملة، مشيرين إلى مخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على المصالح الأميركية في المنطقة
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.
استقبل وزير المالية ياسين جابر رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، حيث تناول البحث موضوع مطمر الجديدة.وخلال الاجتماع جرى توضيح مختلف الأمور المتعلقة بالمطمر، والتفاهم على معالجة المسائل العالقة، على أن يستأنف المطمر عمله صباح غدٍ.