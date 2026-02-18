بعدما سبح ونجا.. قتل عجل عند شاطئ في الجنوب (فيديو)

اثار مقطع فيديو مصور موجة تعليقات عبر مواقع التواصل عقب قتل عجل عند شاطئ في ، الحادثة حصلت بعدما سقط العجل في البحر من احدى سفن النقل، وبعدما سبح ونجا نحو الشاطئ تم قتله بإطلاق النار، بذريعة عدم القدرة على السيطرة على عليه.

