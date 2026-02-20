إنذار دبلوماسي.. "الخماسية" غير راضية! (الأنباء الكويتية)

أشارت معلومات «الأنباء» الى أن اللجنة الخماسية التي عقدت اجتماعا لها في مقر السفارة في الثلاثاء الماضي ليست راضية عما آلت إليه جلسة الاثنين فيما يتعلق بخطة لسحب السلاح شمال الليطاني.

وفي المعلومات، أن «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية، وهو موقف نقلته إلى في اجتماعها به في مكتبه في اليرزة، لاسيما أن هذه اللجنة تسعى مع دولها لحشد الدعم للجيش خلال الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في في 24 الجاري.