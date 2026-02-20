إنذار دبلوماسي.. "الخماسية" غير راضية! (الأنباء الكويتية)

أشارت معلومات «الأنباء» الى أن اللجنة الخماسية التي عقدت اجتماعا لها في مقر السفارة المصرية في لبنان الثلاثاء الماضي ليست راضية عما آلت إليه جلسة مجلس الوزراء الاثنين فيما يتعلق بخطة الجيش اللبناني لسحب السلاح شمال الليطاني.
وفي المعلومات، أن «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية، وهو موقف نقلته إلى قائد الجيش في اجتماعها به في مكتبه في اليرزة، لاسيما أن هذه اللجنة تسعى مع دولها لحشد الدعم للجيش خلال الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في القاهرة في 24 الجاري.
أظهرت فيديو التقطته كاميرا مراقبة، إقدام عدد من الشبان على تحطيم واجهة محل للمجوهرات في زحلة، وسرقة كمية من الذهب بسرعة قبل أن يلوذوا بالفرار.