الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

منخفض جوي يبدأ مساءً.. أمطار غزيرة!

2026-02-25 | 02:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
منخفض جوي يبدأ مساءً.. أمطار غزيرة!
منخفض جوي يبدأ مساءً.. أمطار غزيرة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب سرعتها ال 75 كلم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر خلال النهار وتتدنى تدريجا فجر الجمعة على ال900 متر على المرتفعات الشمالية وفي المناطق الداخلية، مع بقاء تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

-الحال العامة:  

يتأثر لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من مساء هذا اليوم بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي الى طقس ماطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال المتوسطة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث يستقر تدريجا مع سيطرة رياح  شمالية جافة وباردة،  لتحلّ موجة من الصقيع وتستمر حتى نهاية الاسبوع.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول الطقس اعتبارا من بعد الظهر الى غائم حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويتوقع هطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها فجر الخميس مع برق ورعد و اشتداد بسرعة الرياح لحدود 90 كلم/س شمال البلاد مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض تدريجي و ملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب سرعتها ال 75 كلم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر خلال النهار وتتدنى تدريجا فجر الجمعة على ال900 متر  على المرتفعات الشمالية وفي المناطق الداخلية، مع بقاء تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطارمتفرقة مع برق ورعد خصوصا في المناطق الشمالية،  تتساقط الثلوج الخفيفة على  ارتفاع 900 مترعلى المرتفعات الشمالية وفي الداخل ، يتحسن الطقس إعتبارا من بعد الظهر حيث تسيطر رياح شمالية باردة تؤدي الى تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية  على ارتفاع 1000 متر، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.

السبت: قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية و باردة نسبيا بسببب سيطرة الرياح الشمالية، ويبقى تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر.
مقالات ذات صلة
منخفض جوي يبدأ مساءً.. أمطار غزيرة!

محليات

الطقس

أمطار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نقيب شركات الترانزيت يقترح حلاً لنقل البضائع بين لبنان وسوريا
رسالة لـ "حزب الله" عبر اليونيفيل: الضاحية والبقاع! (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار
15:15

مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار

نفى المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".

15:15

مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار

نفى المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".

يحدث الآن

اخترنا لك
الثلوج تغطي طرقات اهدن (فيديو)
15:29
مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار
15:15
مراسل الجديد: الحصيلة النهائية للغارات على البقاع شهيد و29 جريح
13:19
رسائل تحذيرية وصلت إلى المقرات الرسمية... "لا تتدخلوا" وإلا!
12:44
تصعيد إسرائيلي عنيف بقاعًا.. وأفيخاي يزعم
12:33
"وطن الإنسان": نرفض زجّ لبنان في أيّ حرب إسناد… والاستقرار خط أحمر
12:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026