سقوط قانون استقلالية القضاء: ما كان يجب أن يحصل

رأى مراقبون دستوريون أن ما حصل في ملف قانون استقلالية لا يجوز أن يمرّ مرور الكرام، فكيف يُعقل أن يُقرّ المجلس النيابي قانوناً بهذه الحساسية ثم يُردّ بالإجماع من قبل المجلس الدستوري؟ أليس في ذلك مؤشر خطير على خلل في صناعة التشريع؟



وتساءل هؤلاء: أين كانت لجان التدقيق القانوني قبل رفع النص إلى ؟ وكيف تم تجاوز اعتراضات رئاسية واضحة على مواد أساسية فيه؟ والمفارقة الكبرى، بحسب المراقبين، أن القانون سُوّق كإنجاز إصلاحي من قبل فيما كان يتضمّن ثغرات تمسّ جوهر استقلال ؟ وكيف سُمِح بازدواجية في آليات التعيين بين مراكز قضائية أساسية؟ وكيف لم يُؤخذ في الاعتبار الخلل الميثاقي المحتمل في تركيبة ؟ ثم أليس من المفارقة أن يسقط القانون بطعن تقدّم به ، في وقت التزم فيه كثير من المروّجين له الصمت؟ ألا يطرح ذلك سؤالاً حول من قرأ النص دستورياً ومن اكتفى بالشعار السياسي؟ ولفت المراقبون الى ان أن التشريع ليس مساحة مجاملات أو تسجيل نقاط بين الكتل، فالقوانين التي تنظّم السلطة القضائية يجب أن تكون محصّنة بدقة استثنائية، كما أن ردّ القانون بالإجماع يكشف أن العيب لم يكن تفصيلاً بسيطاً بل مسألة جوهرية من الواجب معالجتها.