استراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.. وزيرة الشؤون تكشف!

كتبت وزيرة عبر حسابها على "إكس":

أقرّ للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدّتها بمساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة وجميع الوزارات.



‏هذا القرار يشكّل تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا. للمرة الأولى، يتم إقرار إطار وموحّد يضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب السياسات العامة، ويكرّس الشمولية كخيار حكومي واضح لا رجعة عنه.



‏هذه الاستراتيجية ليست وثيقة إضافية، بل سياسي وتنفيذي بأن تكون الدولة أكثر ، وأكثر إنصافًا، وأكثر مسؤولية.



‏سنطلقها رسميًا قريبًا، لنبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي، وترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة تعزّز تكافؤ الفرص، وتضمن المشاركة الكاملة، وتضع حدًا للتهميش.



‏هذا إنجاز نفتخر به، وخطوة حاسمة على طريق بناء دولة تحمي حقوق جميع أبنائها دون استثناء.