حول تمديد مهل… وزير المالية يصدر قرارين

وجاء في مادته الأولى:

": تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن سنة 2025 للتصاريح والبيانات التالية:

* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).

* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

* البيان بصاحب الاقتصادي (النموذج م18).

وفي المادة الثانية: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2025:

* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2)

* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من الدخل ( النموذج ج 5).

وفي المادة الثالثة: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة الرابعة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في وعلى موقع الإلكتروني.

القرار الثاني

والقرار الثاني، يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها،

وجاء في مادته الأولى: تمدد لغاية 31/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

وفي المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.