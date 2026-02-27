بسبب الثلوج.. إليكم الطرقات المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا - الارز، كفرذبيان، حدث - بعلبك، العاقورة، حدث - بعلبك، الهرمل، سير- الضنية، معاصر- الشوف، كفريا، تنورين - الفوقا وحدث - الجبة.