الحجار: دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية أساس بسط سلطة الدولة

تلقّى والبلديات دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم وقوى الأمن الداخلي، المقرّر عقده في الخامس من آذار في .

وأشار الوزير إلى تعويل على نجاح هذا المؤتمر لما له من أهمية بالغة في هذه المرحلة، مؤكداً أنّ دعم ، إلى جانب ، يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز قدرات بسط سلطتها على كامل الأراضي ، وحفظ الأمن والاستقرار.

ولفت الوزير الحجار إلى أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مثمّناً كل جهد ودولي داعم للبنان وأمنه.