توتر متصاعد.. دفعة جديدة من موظفي السفارة الأميركية تغادر لبنان

أفادت معلومات الجديد بأن دفعة جديدة من الموظفين "غير الأساسيين" في السفارة الأميركية غادرت منذ بعض الوقت الأراضي اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي