الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
10
o
البقاع
-1
o
الجنوب
10
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
9
o
متن
9
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
09:38
علقوا بداخلها.. إنقلاب سيارة! (فيديو)
08:23
بعد خطابه.. هل زادت شعبية ترامب؟ (فيديو)
06:38
المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 "شروط صارمة"
04:40
الشرطي والراقصة (شاهد الفيديو)
03:03
بالفيديو - مسلم يتعرض للضرب بسبب صلاته
محليات
وزير الخارجية العماني: أطلعت نائب الرئيس الأميركي على تفاصيل المفاوضات والتقدم المحرز حتى الآن
2026-02-27 | 14:08
A-
A+
وزير الخارجية العماني: أطلعت نائب الرئيس الأميركي على تفاصيل المفاوضات والتقدم المحرز حتى الآن
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية العماني: إحرازنا تقدم ملحوظ في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
الخارجية الإيرانية: عراقجي عرض خلال لقائه نظيره العماني وجهة نظر طهران ومطالبها بشأن المفاوضات
الخارجية العمانية: المفاوضات الأميركية الإيرانية حققت حتى الآن تقدما رئيسيا ومهما وغير مسبوق يمكن أن يشكل الركيزة الأساسية للاتفاق المنشود
وزير الخارجية العماني: أطلعت نائب الرئيس الأميركي على تفاصيل المفاوضات والتقدم المحرز حتى الآن
محليات
الخارجية
العماني:
أطلعت
الرئيس
الأميركي
تفاصيل
المفاوضات
والتقدم
المحرز
العودة الى الأعلى
بسبب الثلوج.. إليكم الطرقات المقطوعة
إرتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول
اقرأ ايضا في محليات
16:20
الخارجية الأمريكية: نكرر دعوتنا لمواطنينا الموجودين حاليا في إيران إلى المغادرة فورا
16:20
الخارجية الأمريكية: نكرر دعوتنا لمواطنينا الموجودين حاليا في إيران إلى المغادرة فورا
16:04
حارة النويلاتي تغلي بالمواجهات على السلطة والمال .. تتابعون مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
16:04
حارة النويلاتي تغلي بالمواجهات على السلطة والمال .. تتابعون مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
14:49
سرّ جديد يخرج إلى العلن ويقلب موازين المواجهة .. تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:49
سرّ جديد يخرج إلى العلن ويقلب موازين المواجهة .. تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
يحدث الآن
عربي و دولي
17:03
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: إيران مستعدة لمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل للمواقع النووية
عربي و دولي
17:01
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني بات في متناول اليد
عربي و دولي
16:44
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: لن يكون بمقدور إيران مراكمة مواد نووية تمكنها من الحصول على قنبلة نووية
اخترنا لك
الخارجية الأمريكية: نكرر دعوتنا لمواطنينا الموجودين حاليا في إيران إلى المغادرة فورا
16:20
حارة النويلاتي تغلي بالمواجهات على السلطة والمال .. تتابعون مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
16:04
سرّ جديد يخرج إلى العلن ويقلب موازين المواجهة .. تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:49
معلومات الجديد: زيارة مرتقبة للأمير يزيد بن فرحان الى لبنان
14:33
وزير الخارجية العماني: أتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم الحاسم خلال الأيام المقبلة والسلام بات في متناول أيدينا
14:09
بين الذكريات والحنين الممنوع .. شهلا تواجه الصعوبات ! تابعوا مسلسل "مولانا" الآن على الجديد
14:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-04
مصادر ديبلوماسية للجديد: القرار اللبناني لاقى ارتياحاً عربياً ودولياً ومن شأنه خفض التصعيد في المنطقة
2026-01-12
بسبب الأحوال الجوية.. وزيرة التربية تصدر بياناً
2025-12-22
وزير المال لـ"الجديد": حرام لبنان يبقى هيك! (فيديو)
2025-12-31
إضغطوا على الرابط أدناه وشاركونا اجوبتكن مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد على منصة X
2026-01-13
"لا ثقة".. بري يحذّر من استباحة لبنان
2026-02-23
الخارجية الإيرانية: نحن في مرحلة صياغة الأفكار وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها مواقف متناقضة من واشنطن
بالفيديو
بالفيديو
13:31
مقدمة النشرة المسائية 27-02-2026
06:55
النائب ابراهيم منيمنة يستضيف الجديد على طاولة الافطار..استذكر والده وهذا ما كشفه عن عودة سعد الحريري
2026-02-26
مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025
2026-02-25
مقدمة النشرة المسائية 25-02-2026
2026-02-24
مقدمة النشرة المسائية 24-02-2026
2026-02-23
مقدمة النشرة المسائية 23-02-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:49
إرتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول
محليات
01:49
إرتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول
عربي و دولي
06:38
المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 "شروط صارمة"
عربي و دولي
06:38
المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 "شروط صارمة"
محليات
06:26
وزارة الداخلية تطرح مناقصتين عموميتين.. إليكم التفاصيل
محليات
06:26
وزارة الداخلية تطرح مناقصتين عموميتين.. إليكم التفاصيل
محليات
09:02
"معمل متنقل بداخل فان لتصنيع الكبتاغون".. بقبضة الجيش!
محليات
09:02
"معمل متنقل بداخل فان لتصنيع الكبتاغون".. بقبضة الجيش!
خاص الجديد
06:42
شاحنات مشبوهة والبضاعة تُستبدل قبل الوصول إلى المرفأ
خاص الجديد
06:42
شاحنات مشبوهة والبضاعة تُستبدل قبل الوصول إلى المرفأ
منوعات
02:14
وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟
منوعات
02:14
وسط أجواء المفاوضات في جنيف.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026