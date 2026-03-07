جولة لوزيرة الشؤون على مراكز الإيواء

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عددا من مراكز إيواء في ، حيث قامت بجولة شملت ثانوية الأمير شكيب أرسلان المختلطة - ، مدرسة جميل رواس الرسمية للبنين - الطريق الجديدة، ومدينة كميل شمعون الرياضية، للاطلاع على آخر التحضيرات والتجهيزات الجارية فيها تمهيدا لتحويلها إلى مركز لاستقبال النازحين.



وشارك في الجولة عدد من المعنيين، من بينهم رئيس بلدية زيدان وممثلون عن المؤسسات والشركات المشاركة في أعمال التجهيز.



وأكدت السيد في تصريح لها خلال الجولة في مدينة كميل شمعون الرياضية، أن "العمل جار بشكل متواصل لتجهيز الموقع "، مشيرة إلى أن "التنسيق قائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبلدية والجمعيات والمنظمات المعنية لضمان تسريع وتيرة العمل واستكمال التحضيرات المطلوبة".



وشددت على أن "جميع الجهات المعنية تعمل بخطوات متدرجة ومنسقة"، لافتة إلى أن "مثل هذه المراحل قد تشهد أحيانا بعض الضغوط أو التحديات نتيجة الحماسة الكبيرة لدى الجميع لإنجاز العمل بسرعة، إلا أن الهدف المشترك يبقى تأمين مكان إيواء يليق بالنازحين ضمن الإمكانات المتاحة".



وقالت: "الجهود تتركز على استكمال التجهيزات الأساسية في المدينة الرياضية"، معربة عن أملها في أن "تصبح جاهزة قريبا لاستقبال أعداد من تباعا، في ظل استمرار عمليات التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية".