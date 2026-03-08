عاجل
الحرس الثوري: استهدفنا بالمسيرات والصواريخ قاعدة العديري بالكويت وألحقنا بها أضرارا جسيمة
الحرس الثوري: استهدفنا بالمسيرات والصواريخ قاعدة العديري بالكويت وألحقنا بها أضرارا جسيمة
🔴 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة
🔴 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة
2026
18:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
18:38
بالفيديو.. غارة تستهدف فندق في الروشة
18:17
ترامب يستقبل جثامين 6 جنود قتلوا بضربات إيرانية (شاهد الفيديو)
15:42
بالفيديو.. انفجار ضخم في طهران
15:34
بالفيديو.. كريات شمونة هذا المساء
محليات
معلومات الجديد: طائرة روسية أقلّت عشرات الدبلوماسيين الإيرانيين وخمس جثامين لإيرانيين بينهم ثلاث نساء إلى تركيا
2026-03-07 | 19:35
A-
A+
معلومات الجديد: طائرة روسية أقلّت عشرات الدبلوماسيين الإيرانيين وخمس جثامين لإيرانيين بينهم ثلاث نساء إلى تركيا
ترامب يستقبل جثامين 6 جنود قتلوا بضربات إيرانية (شاهد الفيديو)
الجيش الإيراني يعلن إطلاق موجة من عشرات الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل
فنانة إيرانية شهيرة تعتزل دعمًا لحراك النساء ضد الحجاب الإلزامي
معلومات الجديد: طائرة روسية أقلّت عشرات الدبلوماسيين الإيرانيين وخمس جثامين لإيرانيين بينهم ثلاث نساء إلى تركيا
محليات
الجديد:
طائرة
روسية
أقلّت
عشرات
الدبلوماسيين
الإيرانيين
جثامين
لإيرانيين
بينهم
تركيا
01:48
01:13
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة أفيفيم بالجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ من لبنان
01:13
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة أفيفيم بالجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ من لبنان
22:10
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون بصلية صاروخية
22:10
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون بصلية صاروخية
عربي و دولي
02:11
الحرس الثوري: استهدفنا بالمسيرات والصواريخ قاعدة العديري بالكويت وألحقنا بها أضرارا جسيمة
عربي و دولي
02:08
🔴 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة
خاص الجديد
01:48
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
01:48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة أفيفيم بالجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ من لبنان
01:13
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون بصلية صاروخية
22:10
الجيش الإسرائيلي: الفيلق اللبناني حلقة وصل بين حزب الله والنظام الإيراني
20:39
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في بيروت قادة بارزين بالفيلق اللبناني في الحرس الثوري
20:38
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية
20:23
2026-02-28
توترات أمنية وجماهيرية في مواجهتي نوتنغهام وفنربخشة
2025-11-19
فريد البستاني يرحب ببدء تنفيذ قرار النائب العام المالي بشأن إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد الأزمة
2026-03-06
حزب الله: اشتبكنا مع قوّة مشاة في الحيّ الشرقي لبلدة النبي شيت ما دفعها إلى تنفيذ نحو 40 غارة جوية لتأمين الإنسحاب من منطقة الاشتباك
2025-12-03
اورتاغوس طلبت من اسرائيل: هاجموا تشييع نصرالله!
2026-01-19
ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية
2026-03-06
من كل لبنان.. الجديد تواكب التطورات الأمنية والميدانية
01:48
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:48
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2026
09:18
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين
07:27
مواكبة مستمرة للتطورات الميدانية والأمنية.. الجديد من كل لبنان
07:01
نجوم سوريا يواسون روعة وربا السعدي في وداع والدتهما
06:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
خاص الجديد
11:51
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
خاص الجديد
11:51
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
