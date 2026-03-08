حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون بصلية صاروخية

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة عكا إثر رصد مسيرة من لبنان

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة عكا إثر رصد مسيرة من لبنان