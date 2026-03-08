واشنطن تدير "الأذن الصمّاء" لمبادرة ماكرون (الديار)

بعد اسبوع من بدء الحرب التي تشنها اسرائيل على دون هوادة، لم تظهر اية مؤشرات ايجابية على احراز اي تقدم للجهود الديبلوماسية التي يبذلها لبنان للجمها او وقفها، لا بل ان مساعي ، التي تكاد تكون الوحيدة، واجهت تحفظا اميركيا تمثل بممارسة الاذن الصمّاء، واقفال الباب امام اية مقترحات من شأنها ان توقف العدوان الاسرائيلي.

وعلمت " " من مصادر مطلعة ان الجانب ، بعد اللقاء الاخير الذي اجراه الرئيس مع الاميركي ميشال عيسى، لم يعط جوابا ايجابيا او اي شيء يدل على اهتمام الادارة الاميركية بلجم اسرائيل.

واضافت المصادر ان " تصب اهتمامها الآن بما يجري مع ، وانها ليست بصدد التدخل في شأن ما يحصل مع لبنان.وقالت استنادا الى معلومات ديبلوماسية ان واشنطن ليست في صدد التعاون مع مبادرة الرئيس الفرنسي وتحركه بشأن لبنان".

اشارة الى ان يقود اتصالات مكثفة لوقف العدوان الاسرائيلي، وقد تلقى مرة اخرى امس اتصالا من الرئيس ماكرون في اطار التشاور بشأن المساعي التي يقوم بها الرئيس الفرنسي.كما تلقى اتصالا من ملك اسبانيا الذي اكد وقوف بلاده الى جانب لبنان".