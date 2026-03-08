الأخبار
محليات

واشنطن تدير "الأذن الصمّاء" لمبادرة ماكرون (الديار)

2026-03-08 | 02:54
واشنطن تدير "الأذن الصمّاء" لمبادرة ماكرون (الديار)
واشنطن تدير "الأذن الصمّاء" لمبادرة ماكرون (الديار)

كتبت صحيفة "الديار":

بعد اسبوع من بدء الحرب التي تشنها اسرائيل على لبنان دون هوادة، لم تظهر اية مؤشرات ايجابية على احراز اي تقدم للجهود الديبلوماسية التي يبذلها لبنان للجمها او وقفها، لا بل ان مساعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي تكاد تكون الوحيدة، واجهت تحفظا اميركيا تمثل بممارسة الاذن الصمّاء، واقفال الباب امام اية مقترحات من شأنها ان توقف العدوان الاسرائيلي.

وعلمت "الديار" من مصادر مطلعة ان الجانب الاميركي، بعد اللقاء الاخير الذي اجراه الرئيس جوزاف عون مع السفير الاميركي ميشال عيسى، لم يعط جوابا ايجابيا او اي شيء يدل على اهتمام الادارة الاميركية بلجم اسرائيل.

واضافت المصادر ان "واشنطن تصب اهتمامها الآن بما يجري مع ايران، وانها ليست بصدد التدخل في شأن ما يحصل مع لبنان.وقالت استنادا الى معلومات ديبلوماسية ان واشنطن ليست في صدد التعاون مع مبادرة الرئيس الفرنسي وتحركه بشأن لبنان".

اشارة الى ان الرئيس عون يقود اتصالات مكثفة لوقف العدوان الاسرائيلي، وقد تلقى مرة اخرى امس اتصالا من الرئيس ماكرون في اطار التشاور بشأن المساعي التي يقوم بها الرئيس الفرنسي.كما تلقى اتصالا من ملك اسبانيا الذي اكد وقوف بلاده الى جانب لبنان".

جوزاف عون

ميشال عيسى

الحرب أولاً.. وحزب الله يؤجل الحوار مع الدولة (الأنباء)
سلام لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" ارتكب خطأ استراتيجياً

