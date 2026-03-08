الحرب أولاً.. وحزب الله يؤجل الحوار مع الدولة (الأنباء)

بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية
، في الضاحية الجنوبية حيث لا تغادر السحب السوداء السماء، وفي البقاع الذي يتعرض لاستباحة واسعة
قابلتها إرادة صامدة من الأهالي في النبي شيت، وفي الجنوب حيث تدور مواجهات وتوغلات عند أكثر من محور، تستمر الاتصالات السياسية التي يقودها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام.
وبحسب ما نقل مصدر مطّلع لـ"الأنباء الإلكترونية"، يرى حزب الله
أنّه من المبكر إعادة فتح قنوات الحوار بينه وبين الدولة اللبنانية
بكل مؤسساتها.
أما في قصر بعبدا، لا تهدأ حركة الرئيس جوزاف عون.
فبينما منحت واشنطن إسرائيل
الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها وخططها العسكرية في لبنان
، وفق ما تؤكد معلومات "الأنباء الإلكترونية"، يواصل عون اتصالاته ومساعيه لوضع حدّ للتدهور المتسارع.
وفي هذا السياق، كلّف عون سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض بالتواصل مع المسؤولين الأميركيين
، بهدف تحقيق خرق ما يوقف القتال الدائر على الحدود، ويحمي البنى التحتية اللبنانية، ويجنّب البلاد احتمال اجتياح إسرائيلي واسع للأراضي اللبنانية.
بالتوازي، تستمر الاتصالات بين الرئيس عون
ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يبذل جهوداً لوقف التصعيد الإسرائيلي
. غير أنّ الهدف الإسرائيلي، كما يعكسه الإعلام المقرّب من رئيس حكومة العدو
بنيامين نتنياهو، لا يزال يتمثل في القضاء
الكامل على حزب الله
، مع الإبقاء على المسار العسكري لتحقيق ذلك.