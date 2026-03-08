الحرب أولاً.. وحزب الله يؤجل الحوار مع الدولة (الأنباء)

بينما تتواصل الاعتداءات ، في الضاحية الجنوبية حيث لا تغادر السحب السوداء السماء، وفي البقاع الذي يتعرض لاستباحة قابلتها إرادة صامدة من الأهالي في النبي شيت، وفي الجنوب حيث تدور مواجهات وتوغلات عند أكثر من محور، تستمر الاتصالات السياسية التي يقودها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام.وبحسب ما نقل مصدر مطّلع لـ"الأنباء الإلكترونية"، يرى أنّه من المبكر إعادة فتح قنوات الحوار بينه وبين الدولة بكل مؤسساتها.أما في قصر بعبدا، لا تهدأ حركة الرئيس جوزاف فبينما منحت واشنطن الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها وخططها العسكرية في ، وفق ما تؤكد معلومات "الأنباء الإلكترونية"، يواصل عون اتصالاته ومساعيه لوضع حدّ للتدهور المتسارع.وفي هذا السياق، كلّف عون سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض بالتواصل مع المسؤولين ، بهدف تحقيق خرق ما يوقف القتال الدائر على الحدود، ويحمي البنى التحتية اللبنانية، ويجنّب البلاد احتمال اجتياح إسرائيلي واسع للأراضي اللبنانية.بالتوازي، تستمر الاتصالات بين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يبذل جهوداً لوقف التصعيد . غير أنّ الهدف الإسرائيلي، كما يعكسه الإعلام المقرّب من رئيس حكومة بنيامين نتنياهو، لا يزال يتمثل في الكامل على حزب ، مع الإبقاء على المسار العسكري لتحقيق ذلك.