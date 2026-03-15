بلدية حاروف في النبطية تدعو الأهالي إلى إخلاء حتّى إشعارٍ آخر

حرصًا على السلامة العامة، وبناءً على تهديدات طالت عددًا من قرى المنطقة ومنها بلدتنا، تدعو بلدية الأهالي الكرام إلى إخلاء البلدة مؤقتًا كإجراء احترازي حتى إشعارٍ آخر.

ونظرًا للاكتظاظ في وجبل ، يُرجى التوجّه قدر الإمكان نحو مناطق .

للتواصل لتأمين الإيواء:

76344480

03062559