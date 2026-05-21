عون يحدّد سقف التفاوض مع إسرائيل.. والتحضير لاجتماع أمني في البنتاغون (اللواء)

كشفت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة "اللواء" أنّ "التحضيرات للاجتماع الأمني بين وإسرائيل قد انطلقت، مع بدء إعداد أسماء الوفد اللبناني الذي سيضم ضباطًا تقنيين ومتخصصين".

وأضافت المصادر أنّ "الوفد سيلتقي قبل مغادرته إلى الرئيس ، الذي سيؤكد مجددًا أنّ إطار المفاوضات يرتكز على انسحاب من الأراضي التي تحتلها، ووقف إطلاق النار، وانتشار على الحدود، وعودة إلى قراهم، إلى جانب دعم اقتصاديًا وماليًا".



وأشارت المصادر إلى أنّ " سيحمّل الوفد التوجيهات المناسبة"، معتبرةً أنّ "الاجتماع المرتقب سيبحث آليات التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار، في ظل تمسّك لبنان باستعادة سلطة كامل أراضيه".