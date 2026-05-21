عروض مالية وعقارية كبيرة.. مشروع "المنطقة العازلة" يعود إلى الواجهة (البناء)

جاء في اسرار صحيفة "البناء":

كشفت مصادر سياسية مطّلعة عن "تحرّك يقوده مخضرم ضمن مجموعة متخصّصة بإعداد سيناريوهات وحلول للأزمات الحسّاسة، وهي نفسها التي أدّت أدوارًا بارزة خلال مرحلة تفكيك يوغوسلافيا".

وبحسب المصادر، "يروّج المبعوث داخل دوائر دولية وإقليمية لفكرة إنشاء منطقة عازلة خالية من السكان حتى ، على أن تبقى نظريًا ضمن السيادة ، مقابل إفراغها بالكامل من سكانها الأصليين".



وتشير المعطيات إلى أنّ "المشروع يتضمّن عروضًا مالية وعقارية كبيرة لسكان القرى الحدودية بهدف دفعهم إلى المغادرة، عبر منحهم أراضي في قضائي وكسروان، مع وعود بتأمين غطاء دولي سياسي ومالي وأمني للعملية".



وتساءلت المصادر عمّا "إذا كان هذا الطرح يعكس تحوّلًا جذريًا في النظرة إلى الصيغة اللبنانية التقليدية القائمة على توازنات دقيقة، وفي مقدّمها الدور المسيحي في الكيان اللبناني".