محافظ بعلبك الهرمل يتفقد طريق نحلة الحدودي ويشيد بدور المجتمع المدني

ورافق المحافظ خضر في جولته التفقدية للطريق الحدودي بطول ٨ كلم عدد من ضباط الأجهزة الأمنية
، إلى جانب رئيس مصلحة الزراعة في بعلبك
الأستاذ عباس الديراني، رئيس منطقة البقاع الشمالي
في المشروع الأخضر المهندس بسام، إضافة إلى مخاتير وفعاليات من المنطقة.
وشهدت الزيارة التفقدية جولة ميدانية إلى جرود نحلة
، حيث اطّلع الوفد على المشاريع والأنشطة التي يعمل المنفذة من قبل هيئات المجتمع المدني بهدف دعم التنمية المحلية وتعزيز الواقع البيئي والزراعي في المنطقة.
وأشاد المحافظ خضر بالجهود التي تبذلها هيئات المجتمع المدني مثنياً على المشاريع القائمة والدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع المحلي وتنمية المنطقة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والمبادرات الأهلية لما فيه مصلحة أبناء بعلبك-الهرمل.
واختتمت الزيار بلقاء عمل عقد في منزل
الحاج فراس اليحفوفي تم خلاله بحث مشاريع مسقبلية بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني.