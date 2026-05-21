محافظ بعلبك الهرمل يتفقد طريق نحلة الحدودي ويشيد بدور المجتمع المدني

تفقد محافظ الهرمل بشير خضر طريق جرود على السلسلة الشرقية الذي يربط الاراضي بالاراضي والمنفذ من قبل المجتمع المدني في رسالة حملت رسائل دعم واضحة للعمل والإنمائي في منطقة نحلة وجرودها، بحضور عدد من الفعاليات الرسمية والأمنية والاجتماعية.

ورافق المحافظ خضر في جولته التفقدية للطريق الحدودي بطول ٨ كلم عدد من ضباط ، إلى جانب رئيس مصلحة الزراعة في الأستاذ عباس الديراني، رئيس منطقة في المشروع الأخضر المهندس بسام، إضافة إلى مخاتير وفعاليات من المنطقة.

وشهدت الزيارة التفقدية جولة ميدانية إلى جرود ، حيث اطّلع الوفد على المشاريع والأنشطة التي يعمل المنفذة من قبل هيئات المجتمع المدني بهدف دعم التنمية المحلية وتعزيز الواقع البيئي والزراعي في المنطقة.

وأشاد المحافظ خضر بالجهود التي تبذلها هيئات المجتمع المدني مثنياً على المشاريع القائمة والدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع المحلي وتنمية المنطقة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والمبادرات الأهلية لما فيه مصلحة أبناء بعلبك-الهرمل.

واختتمت الزيار بلقاء عمل عقد في الحاج فراس اليحفوفي تم خلاله بحث مشاريع مسقبلية بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني.