عن "المخيم الأزرق" في بيروت.. بيان حكومي!

٣. يسمح الانتقال إلى الموقع الجديد بضبط الوضعين الأمني والتنظيمي على الواجهة البحرية، وإعداد لوائح اسمية بالمتواجدين فيها، ومنع إضافة أي خيمة جديدة
٤. على كل من يرغب بالحصول على الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء ومراحيض ووجبات طعام وخلافه، الانتقال إلى مراكز الإيواء المعتمدة، حيث هذه الخدمات مؤمّنة فيها حصراً، وفي مقدّمها المدينة الرياضية.
٥. نؤكد أنّه لن يُسمح بإنشاء أي بنية تحتية في الموقع المستحدث، أو أي تجهيزات إضافية من شأنها تحويل هذا الوجود المؤقت إلى واقع دائم".
وجددت الدعوة "للنازحين الراغبين بالحصول على الخدمات الأساسية إلى الانتقال إلى المدينة الرياضية، حيث تتوافر ظروف إيواء أكثر تنظيماً، وذلك ريثما يتمكّنون من العودة الآمنة والكريمة إلى مدنهم وقراهم التي نزحوا منها".