عن "المخيم الأزرق" في بيروت.. بيان حكومي!

اعلنت المركزية في رئاسة ، في بيان، انه "في سياق الحؤول دون قيام تجمعات عشوائية، تمّت إزالة المنشآت الثابتة التي كانت قد أُقيمت على واجهة البحرية، لا سيّما المنشآت المصنوعة من الخشب والإترنيت والباطون، بما يحول دون أي توسّع في هذا الموقع، ويقتضي التوضيح:



١. أنّ الموقع الجديد التابع لبلدية بيروت، لا يشكّل أكثر من ١٥٪؜ من المساحة التي انتشرت عليها الخيم سابقاً.



٢. إنّ هذا الإجراء لا يهدف إلى إنشاء مخيم أو مركز إيواء رسمي، ولا إلى تكريس أمر واقع جديد، كما يحاول البعض أن يروّج، بل إلى حماية النظام العام والأمن في ، وإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة.