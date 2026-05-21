4 آب "الحقيقة الضائعة"
2026

محليات

عن "المخيم الأزرق" في بيروت.. بيان حكومي!

2026-05-21 | 10:58
اعلنت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، انه "في سياق الحؤول دون قيام تجمعات عشوائية، تمّت إزالة المنشآت الثابتة التي كانت قد أُقيمت على واجهة بيروت البحرية، لا سيّما المنشآت المصنوعة من الخشب والإترنيت والباطون، بما يحول دون أي توسّع في هذا الموقع، ويقتضي التوضيح:

١. أنّ الموقع الجديد التابع لبلدية بيروت، لا يشكّل أكثر من ١٥٪؜ من المساحة التي انتشرت عليها الخيم سابقاً.

٢. إنّ هذا الإجراء لا يهدف إلى إنشاء مخيم أو مركز إيواء رسمي، ولا إلى تكريس أمر واقع جديد، كما يحاول البعض أن يروّج، بل إلى حماية النظام العام والأمن في العاصمة، وإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة.



٣. يسمح الانتقال إلى الموقع الجديد بضبط الوضعين الأمني والتنظيمي على الواجهة البحرية، وإعداد لوائح اسمية بالمتواجدين فيها، ومنع إضافة أي خيمة جديدة.

٤. على كل من يرغب بالحصول على الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء ومراحيض ووجبات طعام وخلافه، الانتقال إلى مراكز الإيواء المعتمدة، حيث هذه الخدمات مؤمّنة فيها حصراً، وفي مقدّمها المدينة الرياضية.

٥. نؤكد أنّه لن يُسمح بإنشاء أي بنية تحتية في الموقع المستحدث، أو أي تجهيزات إضافية من شأنها تحويل هذا الوجود المؤقت إلى واقع دائم".

وجددت الدعوة "للنازحين الراغبين بالحصول على الخدمات الأساسية إلى الانتقال إلى المدينة الرياضية، حيث تتوافر ظروف إيواء أكثر تنظيماً، وذلك ريثما يتمكّنون من العودة الآمنة والكريمة إلى مدنهم وقراهم التي نزحوا منها".
 
عن اللجنة السداسية للتفاوض.. جنبلاط: بدعة نحن بغنى عنها
عن اللجنة السداسية للتفاوض.. جنبلاط: بدعة نحن بغنى عنها

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في منشور عبر منصة "إكس": يحكى عن لجنة سداسية من الجيش للتفاوض إلى جانب اللجنة السياسية وهذا برأي بدعة نحن بغنى عنها كوننا نثق بالمؤسسة العسكرية وبالثوابت المبنية على أساس اتفاق الهدنة والتمسك بالقرارات الدولية واتفاق الطائف لبنان.

