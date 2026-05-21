"كوكايين وباز".. مروج خطير بقبضة استقصاء بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت أوقفت أحد مروّجي المخدرات الخطرين في محلة مار مخايل، بعد عملية رصد وتعقّب.



وأوضحت في بيان أنّ قوة من المفرزة نصبت كمينًا محكمًا للمشتبه به أثناء تنقّله على متن سيارة من نوع “هيونداي أكسنت”، وتبيّن أنّه يُدعى ش.ق. (مواليد 1982، لبناني)، ومطلوب بموجب حكم مؤبّد بجرم مخدرات.



وأضافت أنّه بتفتيشه والسيارة، ضُبطت بحوزته كميات من المخدرات معدّة للترويج، شملت 10 طبات بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين، و7 طبات تحتوي على مادة “باز الكوكايين”، إضافة إلى 7 حبات مخدّرة من نوع “بيوبنسون” عيار 8 ملغ، فضلًا عن مبالغ مالية من حصيلة عمليات الترويج.



وأشار البيان إلى أنّ الموقوف سُلّم مع المضبوطات والسيارة إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه بإشارة القضاء المختص.