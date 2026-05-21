عن جوازات السفر المزورة.. بيان للأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الامن العام البيان التالي :

تتداول بعض ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية. يهم أن توضح أن عملية إصدار جوازات السفر لا سيما المعتمدة حالياً تخضع لإجراءات دقيقة وصارمة تعتمد أعلى المعايير الأمنية والتقنية، إضافة إلى أنظمة بيومترية وتكنولوجية متطورة.

كما توضح العام أن حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية أنها أعطيت لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة إستناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة. إذ عمدت المديرية، فور التثبت من تلك المخالفات إلى ضبط قيود كافة الجوازات الصادرة بوقوعات غير صحيحة وإتخذت التدابير اللازمة لمنع استعمالها أو التداول بها كما تم توقيف العناصر المتورطين وإحالتهم إلى المختص وصدرت بحقهم الأحكام القضائية.