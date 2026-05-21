4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عن جوازات السفر المزورة.. بيان للأمن العام

2026-05-21 | 11:46
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الامن العام البيان التالي :
تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية. يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن عملية إصدار جوازات السفر اللبنانية لا سيما المعتمدة حالياً تخضع لإجراءات دقيقة وصارمة تعتمد أعلى المعايير الأمنية والتقنية، إضافة إلى أنظمة بيومترية وتكنولوجية متطورة.
كما توضح المديرية العامة للأمن العام أن حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية أنها أعطيت لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة إستناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة. إذ عمدت المديرية، فور التثبت من تلك المخالفات إلى ضبط قيود كافة الجوازات الصادرة بوقوعات غير صحيحة وإتخذت التدابير اللازمة لمنع استعمالها أو التداول بها كما تم توقيف العناصر المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص وصدرت بحقهم الأحكام القضائية.


تشدد المديرية العامة للأمن العام أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع أي إخبار أو معطيات ترد إليها، وتبادر فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة التي لا تزال مستمرة لغاية تاريخه حيث لم يتبين وجود أي جواز سفر لبناني صادر لأشخاص من جنسيات أخرى وفي حال تبين وجود جوازات سفر صدرت بطرق ملتوية سيصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.
تهيب المديرية العامة للأمن العام بوسائل الإعلام والمواطنين التحلي بأقصى درجات الدقة والمسؤولية في تداول الأخبار والمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المزاعم غير الموثوقة التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة والمسّ بثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والأمنية.
عن اللجنة السداسية للتفاوض.. جنبلاط: بدعة نحن بغنى عنها
07:32

عن اللجنة السداسية للتفاوض.. جنبلاط: بدعة نحن بغنى عنها

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في منشور عبر منصة "إكس": يحكى عن لجنة سداسية من الجيش للتفاوض إلى جانب اللجنة السياسية وهذا برأي بدعة نحن بغنى عنها كوننا نثق بالمؤسسة العسكرية وبالثوابت المبنية على أساس اتفاق الهدنة والتمسك بالقرارات الدولية واتفاق الطائف لبنان.

