عن جوازات السفر المزورة.. بيان للأمن العام

تشدد المديرية العامة للأمن العام
أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع أي إخبار أو معطيات ترد إليها، وتبادر فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة التي لا تزال مستمرة لغاية تاريخه حيث لم يتبين وجود أي جواز سفر لبناني صادر لأشخاص من جنسيات أخرى وفي حال تبين وجود جوازات سفر صدرت بطرق ملتوية سيصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.
تهيب المديرية العامة للأمن
العام بوسائل الإعلام والمواطنين التحلي بأقصى درجات الدقة والمسؤولية في تداول الأخبار
والمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المزاعم غير الموثوقة التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة والمسّ بثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والأمنية.