الحجار: اذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام ينبغي أن يكون عادلا ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام
محليات

بينهم مسؤولون بحركة امل وضباط.. بالأسماء عقوبات أميركية جديدة

2026-05-21 | 13:28
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بتهمة عرقلة عملية السلام في لبنان وعرقلة نزع سلاح حزب الله. ويشمل هؤلاء المسؤولون المتحالفون مع حزب الله أفراداً متغلغلين في البرلمان اللبناني

والقطاعين العسكري والأمني، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الأساسية. وتعتبر الولايات المتحدة أن استمرار نشاط حزب الله العسكري ونفوذه القسري داخل الدولة اللبنانية يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على

فرض سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح التنظيم، وفقا للبيان. ويأتي إجراء اليوم بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت حزب الله كـ«إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص»

(SDGT) بموجب الأمر التنفيذي نفسه في 31 تشرين الأول 2001، وكـ«منظمة إرهابية أجنبية» بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية في 8 تشرين الأول 1997. والأسماء هم:


محمد فنيش الذي يتولى قيادة المجلس التنفيذي في حزب الله، والنواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن. وفُرضت العقوبات على فنيش وفضل الله والموسوي والحاج حسن بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، باعتبارهم مملوكين أو خاضعين لسيطرة أو توجيه حزب الله، أو لأنهم تصرفوا أو ادّعوا التصرف نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، حسب البيان. وطالت العقوبات محمد رضا شيباني هو السفير الإيراني المعيّن إلى لبنان، وأحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي، المسؤولان الأمنيان في حركة أمل، الحليف السياسي والشريك الأمني لحزب الله. ويتولى بعلبكي إدارة أمن حركة أمل، ونسّق استعراضات قوة علنية مع قيادة حزب الله لترهيب خصومه السياسيين في لبنان. بينما يقود صفواني حركة أمل في جنوب لبنان، وعمل بصفته تابعاً لبعلبكي على التنسيق مع حزب الله وتلقي التعليمات منه بشأن الهجمات ضد إسرائيل، إضافة إلى قيادته قوات من أمل في عمليات عسكرية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل، وفقاً للبيان. وشملت العقوبات العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام، والعقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اللذين قاما بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال النزاع الدائر خلال العام الماضي. وقد فُرضت العقوبات على شيباني وبعلبكي وصفواني وناصر الدين وحمادة بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، بسبب تقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً أو خدمات لصالح حزب الله أو دعماً له. وبموجب هذه الإجراءات، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما تُحظر أيضاً أي كيانات يملكها هؤلاء الأشخاص، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر. وقد تؤدي مخالفة العقوبات الأميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب. كما قد تواجه المؤسسات المالية وغيرها مخاطر التعرّض للعقوبات إذا شاركت في معاملات أو أنشطة تتعلق بأشخاص خاضعين للعقوبات. وتشمل المحظورات تقديم أي أموال أو سلع أو خدمات للأشخاص المدرجين أو لصالحهم، أو تلقيها منهم. كما يُحظر على غير الأميركيين التسبب، بشكل مباشر أو عبر التآمر، في دفع أشخاص أميركيين إلى خرق العقوبات الأميركية، سواء عن علم أو من دونه، أو القيام بأنشطة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات.
 
ملف لبنان في اتصال هاتفي بين ترامب واردوغان
عون يحدّد سقف التفاوض مع إسرائيل.. والتحضير لاجتماع أمني في البنتاغون (اللواء)

اقرأ ايضا في محليات

عن اللجنة السداسية للتفاوض.. جنبلاط: بدعة نحن بغنى عنها
07:32

عن اللجنة السداسية للتفاوض.. جنبلاط: بدعة نحن بغنى عنها

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في منشور عبر منصة "إكس": يحكى عن لجنة سداسية من الجيش للتفاوض إلى جانب اللجنة السياسية وهذا برأي بدعة نحن بغنى عنها كوننا نثق بالمؤسسة العسكرية وبالثوابت المبنية على أساس اتفاق الهدنة والتمسك بالقرارات الدولية واتفاق الطائف لبنان.

07:32

اخترنا لك
الحجار: اذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام ينبغي أن يكون عادلا ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون
08:03
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام
08:02
عن اللجنة السداسية للتفاوض.. جنبلاط: بدعة نحن بغنى عنها
07:32
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء
06:32
وزير الصحة ركان ناصرالدين أثناء دخوله الى مجلس الوزراء: الأخطر من إيبولا هو الإجرام الإسرائيلي "ما تركولنا ولا مسعف"
06:11
شفيع العائلة والكهنة ولبنان.. البطريرك الحويّك نحو التطويب
06:09
