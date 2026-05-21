غرفة أمنية مشتركة بين لبنان وإسرائيل؟

مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن اتصالات عون تجري على اكثر من صعيد وفي مقدمتها مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان وهناك تواصل مستمر.وتشير المصادر للجديد الى أن الاجتماع في التاسع والعشرين من أيار في غاية الأهمية لذلك يجب أن يكون محضرا بشكل جيد لأن هناك أسئلة كثيرة ستطرح عليه.وتؤكد المعلومات أن هناك مشاورات يومية لتحضير الوفد والملفات حيث يشرف رئيس الجمهورية الرئيس عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل شخصيا عليها.مصادر اميركية قالت للجديد إن البحث تطور الى الية نزع السلاح شمال الليطاني بعد تقدم الجيش الاسرائيلي في جنوب الليطاني وتضيف ان البحث في واشنطن سيتطرق الى طرح اميركي بانشاء غرفة امنية مشتركة بين لبنان واسرائيل هدفها البحث في قوات دولية لمساندة على ان يحدد دورها ومهمتها في مرحلة لاحقة.وتوضح مصادر دبلوماسية للجديد أن لبنان ستطرح عليه جملة من الأسئلة: - ما الخطة القابلة للتطبيق على صعيد نزع سلاح ؟مفهوم بسط سلطة الدولة كيف يطبق؟الحدود الجنوبية الترتيبات الأمنية وعلى رأسها نزع السلاح.تؤكد المصادر ان لبنان لن يقدم أي شيء إلا مقابل وقف إطلاق النار الكامل وهو يبقى أولوية لبنانية.وتشير المعلومات الى أن هناك حركة مصرية سعودية تواكب لبنان بكل خطوة على قاعدة أن لبنان لن يترك وحيدا والحركة الدبلوماسية أيضا تراقب ما يجري على المسار الأمريكي الإيراني في إسلام آباد على الرغم من فصل المسار اللبناني عنها.مصادر سياسية اشارت الى تخوف في الاوساط الرسمية من الاستنزاف الحاصل اذا طال امد الحرب على الصعيدين الداخلي والاقتصادي من خلال تجنب اي توتر بين اللبنانيين اولا وثانيا من خلال الازمة الاقتصادية بعد تراجع تحويلات اللبنانيين الى الداخل.