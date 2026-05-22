عقوبات على "حزب الله" وحركة أمل.. نحو التصعيد! (الأخبار)

أولاً: فرض عقوبات على شخصيات من حركة أمل التي يقودها الرئيس ، مع التركيز على من تعتبر واشنطن أنّ لهم أدواراً تدعم في مواجهة العدوان . كما افتتح الأميركيون مرحلة من التدخل العلني في عمل المؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية، بفرض عقوبات على العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة التحليل الأمني في الأمن العام، والعقيد سامر حمادة، رئيس مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية، واتُّهم الاثنان بـتقديم معلومات استخبارية مهمة لحزب خلال النزاع المستمر خلال العام الماضي.وشملت العقوبات الوزير السابق محمد فنيش، الذي وصفه القرار بأنّه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله والمسؤول عن إعادة تنظيم بنيته الإدارية، والنائب حسن فضل الله، الذي أُعلن أنّه كُلّف قبل أسابيع بمهمة التنسيق مع رئيس الجمهورية، والنائب إبراهيم الموسوي لذي عُيّن مؤخراً رئيساً للجنة الإعلام في الحزب، والنائب حسين الحاج حسن المكلّف متابعة ممثلي الحزب في الحكومة.كما شملت العقوبات القيادي في حركة أمل أحمد بعلبكي ومساعده علي صفاوي بتهم تتعلق بترهيب خصوم المقاومة والمشاركة في عمليات ضد ، والسفير محمد رضا شيباني باعتباره شخصية غير مرغوب فيها في ويعمل ضد مصالحه، بحسب الصحيفة.