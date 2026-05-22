وزير الداخلية أحمد الحجار عن العقوبات الاميركية: طلبت من المدير العام للأمن العام اجراء التحقيقات في اي مخالفات ان وجدت لاتخاذ الاجراءات اللازمة
الحجار: اذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام ينبغي أن يكون عادلا ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام
محليات

تهديدات وصلت إلى عين التينة.. ورسالة خطيرة لقائد الجيش! (المدن)

2026-05-22 | 01:17
تهديدات وصلت إلى عين التينة.. ورسالة خطيرة لقائد الجيش! (المدن)
أشارت مصادر إلى صحيفة المدن، إلى أن تسريبات وتهديدات مباشرة كانت قد وصلت أصداؤها إلى عين التينة بشأن احتمال فرض عقوبات على شخصيات قريبة من بري، وصولاً إلى أفراد من عائلته، وهو ما كان موضع نقاش في الدوائر الأميركية واللبنانية، وفي فترة محددة تم التداول باحتمال فرض عقوبات عليه مباشرة وانقسمت الآراء حول مؤيد من باب الضغط، ومن اعتبر أن بري هو الشخصية الشيعية الوحيدة التي يمكن فتح حوار مباشر معها. وبحسب هذه القراءة، سعت الولايات المتحدة ودول عربية إلى الرهان على إمكانية فصل بري عن حزب الله عبر فتح قنوات تواصل مباشرة معه، ومغازلته في المواقف والنصح للنواب بعدم التعرض له في الانتقادات والتمييز بينه وبين حزب الله في حملات الانتقاد والتهم، مقابل زيادة الضغوط على الحزب، والعمل على فك مسار الثنائية السياسية بين حركة أمل وحزب الله.

وبحسب الصحيفة، "حاولت واشنطن، عبر وسطاء، تمرير رسائل متكررة إلى بري تتعلق بملف رئاسة المجلس والانتخابات النيابية، في إطار الضغط السياسي عليه. ومع إعلان رئيس الجمهورية الاستعداد لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كانت الولايات المتحدة تسعى إلى موقف لبناني موحد داعم لهذا التوجه، إلا أن رفض بري القبول بمبدأ التفاوض المباشر، والنصح بعدم قبول أي تفاوض قبل وقف إطلاق النار حال دون ذلك. وخلال زياراته المتكررة، حاول السفير الأميركي نسج علاقة ودية مع بري، مع رهان واضح على فصل حركة أمل عن حزب الله لكنه بدا في اجتماعاته الأخيرة أكثر حدة وكان لا يتردد في التعبير عن انزعاجه من مواقف بري.

وبحسب المصادر نفسها، فإن "التضييق على رئيس المجلس تصاعد في الآونة الأخيرة بسبب موقفه الرافض للمفاوضات، ورفضه المشاركة في أي وفد تفاوضي، عسكرياً كان أم مدنياً، وهو ما أدى إلى تجميد الاندفاعة السياسية نحو هذا المسار التفاوضي. ويمكن قراءة عقوبات أمس كبيان رقم واحد أميركي له توابعه اللاحقة بناء على نتائج المفاوضات مع إسرائيل".

وأضافت الصحيفة: "لكن الأخطر في العقوبات، لا يقتصر على استهداف الحلقة الأقرب لرئيس السلطة الثانية في البلاد، بل يتعداه إلى استهداف المؤسسة العسكرية نفسها، من خلال فرض عقوبات على رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية، العقيد سامر حمادة، إذ فُسّرت الخطوة، من وجهة نظر عسكرية، بأنها رسالة مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لا تقتصر على الاجتماع الأمني في البنتاغون، بل تتصل أيضاً بمسألة العلاقة والتنسيق بين الجيش وحزب الله، ومنع أي وجود أو تنسيق أمني للجيش في مناطق نفوذ الحزب، إضافة إلى الضغط لتغيير الضباط الذين تربطهم قنوات تنسيق مع الحزب، أياً تكن مواقعهم.

وفي أبعادها الأوسع، يمكن تفسير هذه العقوبات أيضاً على أن الولايات المتحدة تسعى إلى استخدامها كوسيلة لمنع من تُفرض عليهم العقوبات من ممارسة مهامهم، بما يستدعي إزاحتهم من مواقعهم واستبدالهم بآخرين، وهو أمر تعتبره المصادر غير ممكن عملياً، ولا يمكن لقائد الجيش أن يُقدم عليه.

والمطلع على مواقف المؤسسة العسكرية له أن يفسر أن "العقوبات على العقيد حمادة تشكّل رسالة مباشرة إلى الجيش قبيل الاجتماع المرتقب في البنتاغون، ومفادها أن  رئيس مكتب أمن الضاحية والمخابرات بات شخصاً غير مرغوب استمراره في مهامه. لكن الخطوة لا ترتبط بشخص حمادة بقدر ما ترتبط بالدور الذي يؤديه موقعه في تنظيم العلاقة الأمنية مع حزب الله داخل الضاحية الجنوبية، وهو ما تسعى واشنطن لوضع حد له، أي انهاء أي تواصل ممكن بين الجيش وحزب الله".
 
 
 
