بالأسماء والطوائف.. الضباط المشاركون باجتماع البنتاغون (الأخبار)

أفادت صحيفة الأخبار، بأن "تركيبة الوفد العسكري الذي سيتجه إلى اجتماع البنتاغون، رست على تسمية ستة ضباط من اختصاصات مختلفة، من دون حسم ما إذا كان العميد أوليفر حاكمة، الذي يشغل منصب الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن، سيشارك في الاجتماعات أم سيبقى عضواً في الوفد الأساسي. وتضم الأسماء المقترحة من قيادة الجيش: العميد جورج رزق الله (مسيحي)، العميد زياد رزق الله (مسيحي)، العميد عمر حليحل (سني)، العميد - المهندس وائل عباس (شيعي)، العقيد مازن الحاج (درزي)، والعقيد وديع رفول (مسيحي)".