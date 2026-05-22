شهداء وجرحى مسعفين في دير قانون النهر وحناويه.. بيان لوزارة الصحة

أصدرت ، بياناً، جاء فيه:



لم يمض يومان على حصول على قرار بغالبية موصوفة من لمنظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية في لبنان وتحييدها، حتى واصل تحديه المتمادي للقرارات الدولية وتنصّله من الإلتزامات واستهتاره بالشرعية.



وقد استمر العدو في انتهاكاته التي تضرب عرض الحائط قرار الصحة العالمية وكل ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، فاستهدف بآلته الحربية الثقيلة مسعفين لا يحملون أي أداة عسكرية بل معدات طوارئ إسعافية لأداء عملهم الإنساني الإنقاذي، مما أوقع مزيدًا من في صفوف هؤلاء الأبطال الذين لا يبخلون بأعز ما يملكون ويهرعون للقيام بواجبهم رغم كل المخاطر المؤكدة.



في غارة على دير قانون النهر إستشهد 6 من بينهم مسعفان لجمعية أحدهما إعلامي أيضا، وطفلة ، إضافة إلى 6 جرحى من بينهم 3 مسعفين للرسالة وسيدة سورية.



وكانت غارة للعدو الإسرائيلي ليلا على بلدة حناويه قضاء صور قد أدت في حصيلة نهائية إلى 4 من مسعفي الهيئة الصحية وجريحين من بينهم مسعف في الهيئة وسيدة.