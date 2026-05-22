شهداء وجرحى مسعفين في دير قانون النهر وحناويه.. بيان لوزارة الصحة

لم يمض يومان على حصول لبنان
على قرار بغالبية موصوفة من الجمعية العامة
لمنظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية في لبنان وتحييدها، حتى واصل العدو الإسرائيلي
تحديه المتمادي للقرارات الدولية وتنصّله من الإلتزامات واستهتاره بالشرعية.
وقد استمر العدو في انتهاكاته التي تضرب عرض الحائط قرار الصحة العالمية وكل ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، فاستهدف بآلته الحربية الثقيلة مسعفين لا يحملون أي أداة عسكرية بل معدات طوارئ إسعافية لأداء عملهم الإنساني الإنقاذي، مما أوقع مزيدًا من الشهداء
في صفوف هؤلاء الأبطال الذين لا يبخلون بأعز ما يملكون ويهرعون للقيام بواجبهم رغم كل المخاطر المؤكدة.
في غارة على دير قانون النهر قضاء صور
إستشهد 6 من بينهم مسعفان لجمعية الرسالة
أحدهما إعلامي أيضا، وطفلة سورية
، إضافة إلى 6 جرحى من بينهم 3 مسعفين للرسالة وسيدة سورية.
وكانت غارة للعدو الإسرائيلي ليلا على بلدة حناويه قضاء صور قد أدت في حصيلة نهائية إلى 4 شهداء
من مسعفي الهيئة الصحية وجريحين من بينهم مسعف في الهيئة وسيدة.