بعد العقوبات الأميركية على أحد ضباطه.. بيان للجيش اللبناني

في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن الأميركية، والمتعلق بمشارَكة أحد ضباط في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري، ومع الإشارة إلى أنه لم يجرِ تبليغ من خلال قنوات التواصل المعتمَدة:تؤكد القيادة أنّ جميع ضباط وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش.كما تشدد القيادة على أنّ العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى.