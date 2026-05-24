السفير المصري علاء موسى لـ"وهلق شو": جهود الوسطاء ساعدت على ردم الهوة بين الطرفين وتبقى بعض الأمور العالقة

كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على "إكس": لنجعل من مناسبة "عيد المقاومة والتحرير" هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشـهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأماميّة، أما العيد لن نستعيده إلا يوم انسحاب اسرائيل الكامل من ارضنا وعودة اهلنا إليها بأمان وكرامة".