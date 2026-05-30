مخرجات اجتماع البنتاغون ترسم المسار الدبلوماسي المقبل (النهار)

ساعات مفصلية انتظرها لبنان
لكشف ومعرفة وتلقي المعلومات التفصيلية عن تطورات بالغة الحساسية تزامنت على مساري المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
العسكرية في جولتها الأولى في البنتاغون والمفاوضات الأميركية الإيرانية
التي ستعني لبنان اقله لجهة شموله بوقف النار ومن ثم تداعيات "التفاهم" عليه من جهة ارتباط "حزب الله
" العضوي بايران.
وفي معلومات لـ "النهار" من واشنطن أن اجتماعا عقد اول من أمس جمع الوفد اللبناني بالجانب الأميركي في وزارة الحرب الأميركية.
وأشارت هذه المعلومات إلى أن مخرجات الاجتماع الذي عقد أمس ستُبنى عليها الخطوات اللاحقة، ولا سيما في ما يتعلق بالاجتماعات المرتقبة على مستوى وزارة الخارجية
والمسار الدبلوماسي المقبل.