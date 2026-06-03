مقابل الانسحاب من لبنان إسرائيل تضع شروطها.. ماذا عن سلاح الحزب؟ (الجمهورية)

وبحسب المصدر، فإنّ المسار المطروح يتكوَّن من مجموعة ملفات مترابطة يجري التفاوض عليها بالتوازي، أولها تثبيت وقف الأعمال العسكرية بصورة دائمة وشاملة، لا تقتصر على وشمال إسرائيل. وهنا، تسعى واشنطن إلى تحويل التفاهمات التي أُعلن عنها خلال الساعات الماضية، إتفاقا أكثر استقراراً يمنع العودة إلى التصعيد الواسع، خصوصاً بعد تدخّل الرئيس دونالد ترامب المباشر لاحتواء التهديدات باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وما تبع ذلك من موافقة على المقترح الأميركي القائم على وقف متبادل للأعمال العدائية».وأشار المصدر إلى أنّ يعتبرون أنّ أي تقدُّم سياسي يصبح مستحيلاً إذا لم ينجح تثبيت وقف النار أولاً، ولذلك تُعطى الأولوية حالياً لإنشاء آليات متابعة ومراقبة للخروقات، وتوفير ضمانات تمنع انهيار التهدئة في مراحلها الأولى.وفي الملف الثاني، أكّد المصدر أنّ قضية الانسحاب من الأراضي تحتل موقعاً أساسياً في الموقف اللبناني. فبيروت تتمسك بأنّ أي نقاش سياسي أو أمني طويل الأمد يجب أن يسبقه انسحاب إسرائيلي من المناطق التي دخلتها الإسرائيلية خلال الحرب . وفي المقابل، تشترط إسرائيل الحصول على ترتيبات وضمانات مسبقة، تمنع عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. ومن هنا يدور النقاش الأميركي حالياً حول صيغة تدريجية تقوم على خطوات متبادلة ومتزامنة بين الطرفَين، بدلاً من تنفيذ مطالب أحدهما دفعة واحدة.وكشف المصدر أنّ ملف سلاح حزب يبقى العقدة المركزية في المفاوضات كلها، وإن كان لا يُناقش دائماً بصورة مباشرة أو علنية. فالموقف الإسرائيلي، المدعوم أميركياً بدرجات متفاوتة، يقوم على ضرورة الوصول في نهاية المطاف إلى احتكار الدولة اللبنانية للقرارَين الأمني والعسكري، فيما يرفض حزب الله أن يتحوَّل سلاحه بند تفاوض مباشر مع إسرائيل. لذلك تتركز المناقشات الحالية على آليات تنفيذية تدريجية، تبدأ بتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتوسيع نطاق سلطته الميدانية، وصولاً إلى معالجة أوسع للبنية العسكرية للحزب، ضمن مقاربة تعتبرها واشنطن جزءاً أساسياً من أي تسوية طويلة الأمد.