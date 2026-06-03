قبل تغريدة ترامب… هل وصلت أي إشارة أميركية إلى بري؟ (أسرار النهار)

جاء في أسرار صحيفة " النهار":



بدا واضحاً ان لم يكن قد تلقى أي جواب او إشارة أميركية قبل تغريدة بدليل ما أدلى به الرئيس السابق للحزب التقدمي لدى خروجه من قبل وقت قليل من الاعلان عن وقف اطلاق النار.