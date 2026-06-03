ثلاثة إصرارات تحكم المفاوضات.. وهل يكون تحييد الضاحية الخطوة الأولى؟ (المدن)

منذ انطلاق اجتماعات الأول، شدد الوفد أولوية تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي ، والانسحاب من الجنوب، ووضع آليات واضحة لمراقبة تنفيذ أي اتفاق ومنع انهياره عند أول اختبار ميداني.في المقابل، حمل الوفد الإسرائيلي مقاربة تقوم على ربط وقف النار بحزمة من الترتيبات الأمنية اللاحقة، وفي مقدمها آلية متابعة ملف سلاح وضمانات طويلة الأمد.وفي المباحثات، ووفق ما كشفت مصادر خاصة، شكلت تجربة تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت عن الاستهداف الإسرائيلي عشية الجولة الرابعة من المفاوضات أحد المحاور الأساسية في النقاشات. وتركز البحث على كيفية البناء على هذا الواقع لتوسيع نطاق المناطق المستثناة من العمليات العسكرية بشكل تدريجي، انطلاقاً من مبادرة الرئيس الأميركي .ومن بين الأفكار التي جرى تداولها، الانتقال من تحييد الضاحية إلى توسيع نطاق التهدئة تدريجياً ليشمل مناطق أخرى في الجنوب، وربما البقاع الغربي، تمهيداً للوصول إلى وقف أشمل للأعمال القتالية.مع أن تمسك بموقفه القائم على وقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على رفض أي صيغة أخرى قد تؤدي إلى تكريس وقائع ميدانية بدلاً من إنهاء الحرب.