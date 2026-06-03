الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

ثلاثة إصرارات تحكم المفاوضات.. وهل يكون تحييد الضاحية الخطوة الأولى؟ (المدن)

2026-06-03 | 01:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ثلاثة إصرارات تحكم المفاوضات.. وهل يكون تحييد الضاحية الخطوة الأولى؟ (المدن)
ثلاثة إصرارات تحكم المفاوضات.. وهل يكون تحييد الضاحية الخطوة الأولى؟ (المدن)

كشفت المصادر لـجريدة "المدن" أن المفاوضات دارت عملياً حول ثلاثة عناوين متوازية: إصرار أميركي على احتواء القتال ومنع الانزلاق إلى حرب أوسع، وإصرار لبناني على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، وإصرار إسرائيلي على الوصول إلى ترتيبات أمنية تتيح معالجة ملف سلاح حزب الله والانتهاء منه.

منذ انطلاق اجتماعات اليوم الأول، شدد الوفد اللبناني على أولوية تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ووضع آليات واضحة لمراقبة تنفيذ أي اتفاق ومنع انهياره عند أول اختبار ميداني.

في المقابل، حمل الوفد الإسرائيلي مقاربة تقوم على ربط وقف النار بحزمة من الترتيبات الأمنية اللاحقة، وفي مقدمها آلية متابعة ملف سلاح حزب الله وضمانات أمنية طويلة الأمد.

وفي المباحثات، ووفق ما كشفت مصادر خاصة، شكلت تجربة تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت عن الاستهداف الإسرائيلي عشية الجولة الرابعة من المفاوضات أحد المحاور الأساسية في النقاشات. وتركز البحث على كيفية البناء على هذا الواقع لتوسيع نطاق المناطق المستثناة من العمليات العسكرية بشكل تدريجي، انطلاقاً من مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.

ومن بين الأفكار التي جرى تداولها، الانتقال من تحييد الضاحية إلى توسيع نطاق التهدئة تدريجياً ليشمل مناطق أخرى في الجنوب، وربما البقاع الغربي، تمهيداً للوصول إلى وقف أشمل للأعمال القتالية.

مع العلم أن لبنان تمسك بموقفه القائم على وقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على رفض أي صيغة أخرى قد تؤدي إلى تكريس وقائع ميدانية جديدة بدلاً من إنهاء الحرب.
 
مقالات ذات صلة
ثلاثة إصرارات تحكم المفاوضات.. وهل يكون تحييد الضاحية الخطوة الأولى؟ (المدن)

محليات

لبنان

إسرائيل

واشنطن

مفاوضات

حزب الله

سلاح الحزب

الضاحية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت سيارة رابيد على طريق دير الزهراني قضاء النبطية
مفاوضات واشنطن.. مطبات تعرقل وقف النار الشامل (اللواء)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
04:26
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان
04:08
مراسل الجديد: غارة على بلدة حبوش قضاء النبطية
04:03
مراسل الجديد: غارة على مدينة النبطية
03:37
طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلتين المجدولتين ME408 وME409 من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي
03:30
بالفيديو.. من موقع استهداف السيارة على أوتوستراد خلدة
03:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026