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محليات

مفاوضات واشنطن.. مطبات تعرقل وقف النار الشامل (اللواء)

2026-06-03 | 00:45
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مفاوضات واشنطن.. مطبات تعرقل وقف النار الشامل (اللواء)
مفاوضات واشنطن.. مطبات تعرقل وقف النار الشامل (اللواء)

كتبت صحيفة "اللواء":

على وقع نجاح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بردع رئيس الكابينت الحربي الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس عن المغامرة بقصف الضاحية الجنوبية، مقابل امتناع حزب الله عن استهداف المدنيين في شمال اسرائيل او المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، انعقدت الجولة رقم 4 في مبنى الخارجية الاميركية بين الوفدين المفاوضين اللبناني والاسرائيلي، برعاية الممثلين الاميركيين، وفي مقدمهم السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى.

وأضافت الصحيفة أنه "حسب معلومات بعبدا، فإن فكرة "إعلان نوايا" في ختام جولة المفاوضات طرح بقوة على الطاولة، لكن حسمه يواجه تعنتاً اسرائيلياً، اذ تراجع المفاوض الاسرائيلي مقابل إبداء لبنان جاهزيته لمناقشة مسودة الاعلان.

واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان الثابت في الموقف الرسمي هو مواصلة مسار التفاوض للتوصل الى وقف الحرب وأشارت الى انه لا يمكن الوصول الى خلاصة نهائية من هذه الجولات التفاوضية.

وأكدت هذه المصادر ان موضوع التوصل الى ما يُعرف بتسوية لإنهاء الحرب لا يزال غير واضح وبالتالي مطلب لبنان تثبيت إتفاق وقف اطلاق نار شامل دونه مطبات ولاسيما من الجانب الإسرائيلي، ما يعني الوقوع في حلقة مفرغة في هذا السياق.
 
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