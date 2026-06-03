مفاوضات واشنطن.. مطبات تعرقل وقف النار الشامل (اللواء)

وأضافت الصحيفة أنه "حسب معلومات ، فإن فكرة "إعلان نوايا" في ختام جولة المفاوضات طرح بقوة على الطاولة، لكن حسمه يواجه تعنتاً اسرائيلياً، اذ تراجع المفاوض الاسرائيلي مقابل إبداء جاهزيته لمناقشة مسودة الاعلان.واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ" " ان الثابت في الموقف الرسمي هو مواصلة مسار التفاوض للتوصل الى وقف الحرب وأشارت الى انه لا يمكن الوصول الى خلاصة نهائية من هذه الجولات التفاوضية.وأكدت هذه المصادر ان موضوع التوصل الى ما يُعرف بتسوية لإنهاء الحرب لا يزال غير واضح وبالتالي مطلب لبنان تثبيت إتفاق وقف اطلاق نار شامل دونه مطبات ولاسيما من الجانب ، ما يعني الوقوع في حلقة مفرغة في هذا السياق.