الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا

أوضحت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، " أنّ الانقطاع الحاصل في التغذية الكهربائية في مناطق البقاع الغربي، مرجعيون، مشغرة، وبعض القرى المجاورة، يعود إلى تعطل أحد خطوط التوتر الكهربائي بالقرب من منطقة القرعون، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت به جرّاء القصف، ما أدى إلى تأثر التغذية الكهربائية في المناطق المذكورة".



