الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا

استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت، مروان النفّي، أمس الثلاثاء، وفداً نيابياً بولندياً، برئاسة ياروسواف كرايفسكي jaroskan krajewski حيث جرى عرض للأوضاع العامة في المرفأ ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات المرتبطة بالنقل البحري وإدارة المرافئ والخدمات اللوجستية.
أوضحت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، " أنّ الانقطاع الحاصل في التغذية الكهربائية في مناطق البقاع الغربي، مرجعيون، مشغرة، وبعض القرى المجاورة، يعود إلى تعطل أحد خطوط التوتر الكهربائي بالقرب من منطقة القرعون، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت به جرّاء القصف، ما أدى إلى تأثر التغذية الكهربائية في المناطق المذكورة".