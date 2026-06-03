عن أسباب انقطاع التيار عن البقاع الغربي.. بيان لـ "كهرباء لبنان"

وأكدت المؤسسة أنّها "بالتنسيق مع معالي وزير الطاقة
والمياه تابعت الموضوع بشكل حثيث، وهي على تواصل دائم مع السادة النواب المعنيين في المناطق المتأثرة، كما تجري المتابعة مع الآلية المختصة (الميكانيزم) والجهات المعنيّة، بهدف تسهيل الأعمال الفنية والإسراع في إعادة التغذية الكهربائية.
وبالتالي تفيد المؤسسة بأنّه بتاريخ اليوم
الأربعاء الواقع فيه 3/6/2026، تمت معالجة الأعطال الحاصلة على مخرج عيتنيت الذي يغذّي قرى غرب سد القرعون، وذلك بمؤازرة الجيش اللبناني
مشكوراً، وقد تم الانتهاء من أعمال التصليح في تمام الساعة 14:15 بعد الظهر، حيث وُضع الخط مجدداً قيد الخدمة من قبل مقدّم الخدمات، بما يساهم في إعادة التغذية الكهربائية إلى القرى المستفيدة تدريجياً، مع استمرار متابعة الأعمال الفنية اللازمة لمعالجة أي أعطال متبقية وبذل أقصى الجهود لإعادة الاستقرار إلى الشبكة
الكهربائية في البقاع الغربي في أسرع وقت ممكن
".