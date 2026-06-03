عن أسباب انقطاع التيار عن البقاع الغربي.. بيان لـ "كهرباء لبنان"

أوضحت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، " أنّ الانقطاع الحاصل في التغذية الكهربائية في مناطق ، ، مشغرة، وبعض القرى المجاورة، يعود إلى تعطل أحد خطوط التوتر الكهربائي بالقرب من منطقة القرعون، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت به جرّاء القصف، ما أدى إلى تأثر التغذية الكهربائية في المناطق المذكورة".



