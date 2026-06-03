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محليات

مراسل الجديد في واشنطن: لا مؤشرات لصدور بيان ثلاثي أميركي–لبناني–إسرائيلي بشأن المفاوضات انما هناك توجه لاعلان مبادئ تحدد الخطوات المقبلة

2026-06-03 | 12:26
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مراسل الجديد في واشنطن: لا مؤشرات لصدور بيان ثلاثي أميركي–لبناني–إسرائيلي بشأن المفاوضات انما هناك توجه لاعلان مبادئ تحدد الخطوات المقبلة
مراسل الجديد في واشنطن: لا مؤشرات لصدور بيان ثلاثي أميركي–لبناني–إسرائيلي بشأن المفاوضات انما هناك توجه لاعلان مبادئ تحدد الخطوات المقبلة
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مراسل الجديد في واشنطن: لا مؤشرات لصدور بيان ثلاثي أميركي–لبناني–إسرائيلي بشأن المفاوضات انما هناك توجه لاعلان مبادئ تحدد الخطوات المقبلة

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