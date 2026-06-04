مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت أطراف لبايا في البقاع الغربي

قاسم: أن يكون الهدف الأساس نزع سلام المقاومة كمنطلق لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان وتهديد وجودي بابادة شعبه المقاوم وهو إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين

قاسم: أن يكون الهدف الأساس نزع سلام المقاومة كمنطلق لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان وتهديد وجودي بابادة شعبه المقاوم وهو إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين