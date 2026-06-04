الرئيس سلام: لنعمل معًا تحت سقف الدولة ومجدّدًا أكرّر هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحّد كل الجهود ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية