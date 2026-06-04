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محليات

الجيش يفتح طريق مرجعيون – دبّين – إبل السقي بعد الانسحاب الإسرائيلي (صور)

2026-06-04 | 09:39
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الجيش يفتح طريق مرجعيون – دبّين – إبل السقي بعد الانسحاب الإسرائيلي (صور)
الجيش يفتح طريق مرجعيون – دبّين – إبل السقي بعد الانسحاب الإسرائيلي (صور)

أعلن الجيش اللبناني "إزالة السواتر الترابية التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي على طريق دبّين، ما أعاد فتح طريق مرجعيون – دبّين – إبل السقي، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة".

وأوضح الجيش أن "الوحدات العسكرية بدأت انتشارًا تدريجيًا بعد التنسيق مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية والـيونيفيل، فيما تواصل الوحدات المختصة إجراء مسح هندسي لإزالة الذخائر غير المنفجرة".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات العسكريين إلى حين استكمال الانتشار".
 
 
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