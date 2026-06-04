الجيش يفتح طريق مرجعيون – دبّين – إبل السقي بعد الانسحاب الإسرائيلي (صور)

خلي عينك عالجديد بالمونديال.. أكثر من 10 آلاف دولار ستحصل عليها خلال أكبر حدث رياضي بالعالم. تطبيق TOD يخولك متابعة جميع اللحظات الحاسمة والمباريات المرتقبة، مع إمكانية الإعادة في الوقت الذي يناسبك، ومن أي جهاز تريده، سواء عبر التلفزيون أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. ولأن الإثارة لا تتوقف عند صافرة النهاية، يمنحك TOD مزايا إضافية، فإذا خسر فريقك المفضل، انت رابحٌ لـ 6 أشهر اشتراك مجاني لمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية.