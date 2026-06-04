الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
2026-06-03
"من مستشفى تبنين إلى الرسول الأعظم في الضاحية".. اسرائيل تزعم وتنشر!
2026-06-03
في الخرايب.. لحظة سقوط الصاروخ! (فيديو)
2026-06-03
على طريق دير الزهراني.. استهداف للجيش وجرح ضابط وعسكري (صور)
2026-06-03
قرقاش: العدوان يستهدفنا جميعاً
2026-06-03
بالفيديو - بسبب لبنان.. ترامب منزعج من نتنياهو
محليات
مكيّة مديرا للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي
2026-06-04 | 10:59
A-
A+
مكيّة مديرا للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي
كلف مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه القيام بمهام مدير الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب الهندي وتسيير الأعمال لحين تعيين مدير عام أصيل.
مقالات ذات صلة
مكيّه يُلاحق قضائياً مُطلقي الشائعات والإتهامات ضدّه
معلومات الجديد: الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تقدّم اليوم بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق مُطلقي الشائعات والإتهامات ضدّه
اللاعب كريم بنزيما في الحرم المكي (شاهد الفيديو)
مكيّة مديرا للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي
محليات
لبنان
مجلس الوزراء
محمود مكية
القنب الهندي
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: إستهداف سيارة على طريق زفتا في النبطية
السفيرة اللبنانية في واشنطن: انها لحظة تاريخية بالنسبة للبنان ونشكر الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس والسفير روبيو وكل فريق العمل
اقرأ ايضا في محليات
15:02
حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين
صدر عن حزب الله البيان التالي:
15:02
حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين
صدر عن حزب الله البيان التالي:
14:43
الأجهزة الأمنية تطوّق إشكال عائشة بكار (فيديو)
14:43
الأجهزة الأمنية تطوّق إشكال عائشة بكار (فيديو)
14:30
كاتس: الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه
14:30
كاتس: الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه
يحدث الآن
محليات
15:02
حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين
خاص الجديد
14:43
الأجهزة الأمنية تطوّق إشكال عائشة بكار (فيديو)
عربي و دولي
14:30
كاتس: الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه
اخترنا لك
حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين
15:02
الأجهزة الأمنية تطوّق إشكال عائشة بكار (فيديو)
14:43
كاتس: الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه
14:30
كاتس: سنبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وتشمل قلعة الشقيف حتى الخط الأصفر مع منع عودة السكان إليها
14:29
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني
14:28
3 جرحى إثر إشكال مسلّح في عائشة بكار
14:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-05-20
ترامب ونتنياهو.. مكالمة صعبة وخطاب نوايا!
2026-05-11
ترامب لـ "سي بي إس": كنت أملك رؤية مسبقة بشأن مضيق هرمز وكنت أعلم أن إيران ستغلقه لأنه السلاح الوحيد لديها
2026-01-31
مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت بلدة رب ثلاثين الحدودية
2026-04-10
قبيل المفاوضات بين لبنان واسرائيل.. فرنسا "ممنوعة"؟
2026-05-30
خرائط وأنفاق لحزب الله... ماذا دار في الاجتماع اللبناني الإسرائيلي (شاهد الفيديو)
2026-06-03
بعد اتهامها بهتك عرض شاب.. قرار قضائي جديد بحق سارة خليفة
بالفيديو
بالفيديو
13:31
مقدمة النشرة المسائية 04-06-2026
2026-06-03
مقدمة النشرة المسائية 03-06-2026
2026-06-03
انفراجة بالمفاوضات ام مكانك راوح.. وماذا عن وقف النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
2026-06-03
لبنان يترقب اليوم الثاني من المفاوضات.. والتصعيد جنوباً مستمر
2026-06-02
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2026
2026-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:42
انتهاء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن.. تابعوا التفاصيل مباشرة
محليات
15:42
انتهاء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن.. تابعوا التفاصيل مباشرة
محليات
15:42
ليونة لبنانية وتقدّم حذر في واشنطن.. ماذا دار في المفاوضات؟
محليات
15:42
ليونة لبنانية وتقدّم حذر في واشنطن.. ماذا دار في المفاوضات؟
عربي و دولي
04:41
قائد إسرائيلي رفيع في مرمى مسيّرة للحزب
عربي و دولي
04:41
قائد إسرائيلي رفيع في مرمى مسيّرة للحزب
محليات
07:23
الجديد من داخل دبين بعد الانسحاب الإسرائيلي.. وآخر التطورات مباشرة في نشرة الأخبار
محليات
07:23
الجديد من داخل دبين بعد الانسحاب الإسرائيلي.. وآخر التطورات مباشرة في نشرة الأخبار
محليات
16:35
انتهاء جولة المفاوضات في واشنطن.. وبيان مرتقب | التفاصيل مباشرة في نشرة الأخبار
محليات
16:35
انتهاء جولة المفاوضات في واشنطن.. وبيان مرتقب | التفاصيل مباشرة في نشرة الأخبار
محليات
09:53
سلام: لا يجوز أن نضيّع هذه الفرصة
محليات
09:53
سلام: لا يجوز أن نضيّع هذه الفرصة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026