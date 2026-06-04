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محليات

مكيّة مديرا للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي

2026-06-04 | 10:59
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مكيّة مديرا للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي
مكيّة مديرا للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي

كلف مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه القيام بمهام مدير الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب الهندي وتسيير الأعمال لحين تعيين مدير عام أصيل.



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محليات

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مجلس الوزراء

محمود مكية

القنب الهندي

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