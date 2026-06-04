حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين

يمعن في اختلاق الروايات الكاذبة وفبركة الاتهامات وإلصاقها بالمقاومة زورًا وبهتانًا، ضمن سياسة التضليل والأكاذيب الممنهجة للتغطية على جرائمه المتواصلة والتي باتت مكشوفة أمام أجمع.إن اتهام العدو باستهداف مقر قوات اليونيفيل في بلدة دبين والتسبب بمقتل أحد جنودها، هو ادعاء باطل وكذب محض. لا سيما أن الاتهام يصدر عن العدو نفسه الذي لم يخفِ يومًا انزعاجه من وجود في وسعيه الدائم إلى الحد من دورها، لأنها تشكّل شاهدًا حيًا على جرائمه واعتداءاته وخروقاته المتواصلة لسيادة .إن يؤكد حرصه الدائم على دور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ضمن المهام الموكلة إليها بموجب ، ويتقدم بأحر التعازي إلى الدولية وإلى عائلة الجندي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.