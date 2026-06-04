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محليات

حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين

2026-06-04 | 15:02
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حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين
حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين

صدر عن حزب الله البيان التالي:

يمعن العدو الإسرائيلي في اختلاق الروايات الكاذبة وفبركة الاتهامات وإلصاقها بالمقاومة زورًا وبهتانًا، ضمن سياسة التضليل والأكاذيب الممنهجة للتغطية على جرائمه المتواصلة والتي باتت مكشوفة أمام العالم أجمع.

إن اتهام العدو المقاومة باستهداف مقر قوات اليونيفيل في بلدة دبين والتسبب بمقتل أحد جنودها، هو ادعاء باطل وكذب محض. لا سيما أن الاتهام يصدر عن العدو نفسه الذي لم يخفِ يومًا انزعاجه من وجود القوات الدولية في جنوب لبنان وسعيه الدائم إلى الحد من دورها، لأنها تشكّل شاهدًا حيًا على جرائمه واعتداءاته وخروقاته المتواصلة لسيادة لبنان.

إن حزب الله يؤكد حرصه الدائم على دور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ضمن المهام الموكلة إليها بموجب القرارات الدولية، ويتقدم بأحر التعازي إلى قيادة القوات الدولية وإلى عائلة الجندي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
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