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وزارة الصحة: 7 جرحى من بينهم طفلان و4 سيدات إثر الغارة على عرب الجل قضاء صيدا
2026-06-04 | 15:31
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وزارة الصحة: 7 جرحى من بينهم طفلان و4 سيدات إثر الغارة على عرب الجل قضاء صيدا
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