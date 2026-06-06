الدفاع المدني يُخلي 80 شخصًا من عبّا وحبوش والكفور إلى صيدا

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:



نفّذت فرق الدفاع المدني اللبناني مهمة إخلاء في بلدات عبّا وحبوش والكفور (قضاء النبطية)، حيث تولّت إخلاء 80 شخصاً، بينهم 13 مواطناً لبنانياً و27 شخصاً من الجنسية السورية و40 شخصاً من الجنسية البنغلادشية، ونقلتهم إلى منطقة صيدا، وذلك بمواكبة الجيش اللبناني.



وتواصل الفرق المختصة متابعة المهام الموكلة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لمقتضيات السلامة العامة، فيما تبقى المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في جهوزية تامة للتدخل والاستجابة لأي طارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في كلّ المناطق اللبنانية.