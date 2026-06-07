بشأن النازحين الجدد.. بيان من بلدية مغدوشة

اكدت بلدية على "تمسكها بالدولة ومؤسساتها الشرعية، وحرصها على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم وذلك عطفاً على المستجدات الأمنية والتحذيرات الواردة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية البلدة وأهلها"،

واضافت في بيان: "نظراً لتجاوز أعداد الوافدين القدرة الاستيعابية للبلدة، قرر عدم استقبال أي نازحين جدد في المدارس أو المنازل حتى إشعار آخر". ودعت البلدية النازحين المقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البلدية والسلطات المختصة وعدم استقبال أي وافدين جدد أو زوار من خارج البلدة، مع التشديد على ضرورة الإلتزام بهذه الإجراءات لما فيه المصلحة العامة وسلامة الجميع، وذلك نظراً للظروف المستجدة". وتابع البيان: "يثمن المجلس البلدي رئيساً واعضاء على حرص المؤسسات الامنية وجهودها ويدعوهم الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمتابعة التهديدات الواردة، وتعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش والتحقق من أي معطيات قد تهدد أمن البلدة، بما يضمن حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الاستقرار". وختم البيان: "تؤكد البلدية أن النازحين من سلامة أهل ، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع السلطات الرسمية لما فيه مصلحة البلدة وجميع المقيمين فيها".